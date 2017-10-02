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دورة تدريبية بـ "الوطنية للصحافة" تناقش تأثير الشائعات على الرأي العام

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مصراوي Masrawy

دورة تدريبية بـ "الوطنية للصحافة" تناقش تأثير الشائعات على الرأي العام

06:19 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

كرم جبر رئيس الوطنية للصحافة

القاهرة- (أ ش أ):

تناولت الدورة التدريبية التي تنظمها الهيئة الوطنية للصحافة -في يومها الثاني اليوم الاثنين- تأثير الشائعات على الرأي العام، والعقوبات التي حددها القانون للتصدي لنشر الشائعات والأخبار الكاذبة لشغل الرأي العام بوقائع غير موجودة خدمة لجهة أو مؤسسة ما أو أحد الأفراد.

وناقش الحضور التوازن بين المصلحة العامة للدولة في وحق الصحفي في النشر وحق المواطنين في المعرفة، مع عدم الإضرار بسلامة الدولة ومصالحها العليا والحفاظ على أسرارها والابتعاد عن ما يهدد النسيج الاجتماعي واقتصاد الدولة وعلاقاتها بالدول الأخرى بما يتفق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية وكافة قوانين الدول المتقدمة.

وحاضر في اليوم الثاني للدورة -التي تحمل عنوان "جرائم النشر الصحفي وحقوق القراء في مصر"- الدكتور شريف كامل وكيل شئون الدراسات العليا والبحوث السابق بكلية الحقوق جامعة القاهرة، بحضور الدكتور عصام فرج وكيل أول الهيئة الوطنية للصحافة.

وأكد الحضور أن قانون العقوبات المصري لم يخالف الاتفاقات الدولية، كما أنه يتسق مع القانون الفرنسي فيما يتعلق بحماية أسرار الدولة ومصالحها العليا وكذا حماية حقوق الأفراد وحياتهم الخاصة، بالإضافة إلى مناقشة تأثير كاميرات الإعلام على سير العدالة وتحقيق العدل المنشود.

وبدوره، نوه الدكتور شريف كامل بالفروق الجوهرية الكبيرة عند نشر الأخبار عن القضايا في مرحلة وقوع الجريمة عنها في مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق ومرحلة المحاكمة، لافتا إلى أن كل مرحلة من هذه المراحل لها خصوصيتها القانونية والإجرائية.

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