وزيرة التضامن: اعتماد 98 مليونا و84 ألف جنيه لمواجهة السيول هذا العام



القاهرة- (أ ش أ):

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة استعدت لمواجهة موسم السيول المحتملة بالمحافظات من كافة التدابير سواء من الجوانب المالية أو العينية، مضيفة أن هناك اعتمادا ماليا للعام المالي 2017/ 2018 بإجمالي متاح للصرف هذا العام 98 مليونا و84 ألف جنيه.

وأشارت الوزيرة، في تصريحات اليوم الاثنين، إلى أنه يوجد لدى الوزارة 26 مركز إغاثة في 24 محافظة، كما توجد لجان إغاثة فرعية في كافة مديريات التضامن الاجتماعي والإدارات الاجتماعية التابعة لها، إضافة إلى لجنة إغاثة بالوزارة وتقوم هذه اللجان بتدريبات دائمة لتكون على استعداد لتولي مهام إغاثية عند اللزوم.

وقالت إنها استعرضت التدابير على مستوى مديريات التضامن في أنحاء الجمهورية لتنفيذها في حالة حدوث سيول وخاصة المديريات المعتادة بها السيل والمناطق المهددة مثل أسوان وأسيوط وجنوب سيناء وقنا والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة.

وأشارت الوزيرة إلى عدد من الاجتماعات عقدتها على امتداد العام مع عدد من الجمعيات الأهلية الشريكة وعدد من الجهات في الدولة لتنسيق الأدوار في مواجهة السيول والتعاون لتقديم الإمكانيات المتاحة لديهم لاستخدامها في هذا الغرض إيمانا من الوزارة بالدور الإيجابي الذي يجب أن تلعبه هذه الجمعيات الشريكة في مثل هذه الظروف مثل مؤسسة التكافل الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر والأورمان ورسالة ومصر الخير والهيئة القبطية الإنجيلية وبنك الطعام والشفاء، وغيرها.

جدير بالذكر إن الوزارة تقوم بتنفيذ دورات تدريبية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري للعاملين بإدارة الإغاثة في المديريات على مستوى الجمهورية للتدريب على كيفية مواجهة الكوارث والتي من ضمنها السيول وذلك لسرعة الاستجابة لاحتواء الأزمات.