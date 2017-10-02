مصدر لـ«التحرير»: رئيس الوزراء بصحة جيدة.. ويجري فحوصات روتينية بألمانيا

التحرير

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خرج المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، خلال كلمته أمام مجلس النواب لتهنئة البرلمان في بداية دور الانعقاد الثالث، اليوم الإثنين، ليدحض بنفسه الشائعات التي تُثار بين الحين والآخر على بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، حول رحيله ومغادرته المنصب بسبب سوء حالته الصحية، ووجود نية لتغيير وزاري في الفترة الحالية.

وأكد مصدر مسئول بمجلس الوزراء - طلب عدم الافصاح عن اسمه، أن الحالة الصحية للمهندس شريف إسماعيل، جيدة ولا تعوقه في أداء مهام عمله اليومية ومتابعة كافة الملفات والقضايا والمشروعات القومية التي تشغل المواطنين قائلاً: "الحمد لله صحته كويسة".

وأضاف المصدر لـ"التحرير"، أن تصريحات رئيس الوزراء خلال كلمته فى مجلس النواب اليوم الإثنين، حول دعم القيادة السياسية له، خير دليل على عدم صحة الأقاويل التي تظهر بين الحين والآخر عن رحيله عن منصبه، وتؤكد استمراره في مباشرة مهام عمله، منوهًا أن رئيس الوزراء لا ينشغل بتلك التصريحات - بحسب قوله.

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وبحسب مصادر آخرى مطلعة، يسافر رئيس الوزراء بصفة دورية لألمانيا لإجراء فحوصات طبية روتينية، لمتابعة حالته الصحية بصورة مستمرة، منوهًا أن كافة الفحوصات أثبتت أن صحته جيدة، وأن الارتباطات المستمرة لرئيس الوزراء تمنعه في بعض الفترات من السفر لإجراء الأشعة اللازمة والاطمئمان على حالته.

وأشارت المصادر، إلى أن كافة الإجراءات الطبية والفحوصات والأشعة التي يجريها رئيس الوزراء، تتم على نفقته الخاصة.

يذكر أن رئيس الوزراء تعرض في أواخر ديسمبر من العام الماضي، لحالة إجهاد أثناء حضوره افتتاح المرحلة الرابعة من أعمال تطوير المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة.

