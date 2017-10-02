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عبد العال يطالب النواب بالالتزام بمواعيد الجلسات لإنهاء الصورة السلبية

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عبد العال يطالب النواب بالالتزام بمواعيد الجلسات لإنهاء الصورة السلبية عبد العال يطالب النواب بالالتزام بمواعيد الجلسات لإنهاء الصورة السلبية

التحرير

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رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث، عصر اليوم، الاثنين، والتي استمرت قرابة الساعتين، بحضور رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، وعدد من الوزراء، ليعلن بدء الجلسة صباح غد الثلاثاء، 11 صباحا حتى الرابعة مساء، وبعدها اجتماعات اللجان النوعية.

وطالب عبد العال الأعضاء بضرورة الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة، مشيرا إلى أن انعقاد اللجان سيبدأ بعد انتهاء الجلسة في الثالثة ظهرا.

وقال: «أتمنى أن تكون جلسة اليوم نموذجا للجلسات المقبلة، وكلنا عرفنا بعضنا البعض جيدا وبيننا علاقة جيدة وقوية على مدار السنتين الماضيتين، ويجب أن نبني عليها وأن يكون هناك التزام برلماني جيدا وأول شروط الالتزام البرلماني هو الالتزام بالحضور».

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وأضاف: «علينا أن نقدم نموذجا فى الالتزام للرأى العام ونقضى على الصورة السلبية والسيئة التى اتخذت بشأن موضوع الحضور والغياب، لأن وسائل الإعلام لا تتجنى علينا فى هذه المسألة».

وأضاف عبد العال أنه اطلع على نماذج لكل برلمانات العالم بشأن الحضور فى الجلسات ومواعيدها، وكلها تبدأ في التاسعة صباحا، وهناك التزام بالمواعيد، لذلك يجب أن يكون لدى الأعضاء التزام كبير بالمواعيد، قائلا: «عندما تبدأ الجلسة العامة فى الساعة الثانية ظهرا نكون ضيعنا 3 ساعات من الوقت».

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