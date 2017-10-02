محافظ سوهاج: توفير خدمات بنجع موسى في دار السلام عقب إنهاء ثأر عائلتين

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شهد الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، مراسم جلسة الصلح التى تمت بين عائلتي الكومية وسليمان بقرية نجع موسى بأولاد سالم بحرى بدار السلام.

وأسفر الثأر بين عائلتي الكومية وسليمان عن مقتل شخص من العائلة الأولى وشخصين من العائلة الثانية، والمقيدة برقم 3 لسنة 2007، والمحرر عنها المحضر رقم 10054 جنح مركز دار السلام لسنة 2007.

وحضر مراسم الصلح اللواء عمرو عبد العال، مدير أمن سوهاج، والشيخ محمد ذكى الأمين العام للمصالحات بالأزهر، والعميد منتصر عبد النعيم مدير فرع الأمن العام والعميد خالد الشاذلى رئيس المباحث الجنائية بسوهاج، ولفيف من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية ورجال الدين وعدد من العمد والمشايخ وكبار العائلات بالقرية والقرى المجاورة والذين حضروا للمشاركة فى مراسم جلسة الصلح.

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ودعا عبدالمنعم خلال كلمته بجلسة الصلح إلى نبذ التعصب والتفرغ لبناء الوطن وتحقيق الاستقرار وضمان مستقبل أفضل لأبنائنا، وحث على التعاون من أجل القضاء على ظاهرة الثأر بسوهاج وإتمام باقى المصالحات بالمحافظة.

وأعلن المحافظ عن مجموعة من تقديم الخدمات لأهالى قرية نجع موسى كهدية لهم على إتمام المصالحة، إذ سيتم التنسيق مع الأزهر لإحلال وتجديد معهد نجع موسى الأزهرى والذى صدر له قرار إزالة وذلك حرصًا على سلامة التلاميذ بالمعهد.

وأضاف عبدالمنعم أنه جارٍ الانتهاء من 3 مصالحات خلال الأسبوع المقبل وبهذا لا يتبقى إلا 18 مصالحة ليتم الإعلان بعدها أن مركز دار السلام خالية من الخصومات الثأرية داعيًا جميع كبار العائلات والعمد والمشايخ ورجال الدين بالإسراع في تلك المصالحات خلال الفترة المقبلة.