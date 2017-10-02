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عبدالمنعم: اقتصاد سوهاج يعتمد على الصناعة السياحة في الفترة المقبلة

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عبدالمنعم: اقتصاد سوهاج يعتمد على الصناعة السياحة في الفترة المقبلة عبدالمنعم: اقتصاد سوهاج يعتمد على الصناعة السياحة في الفترة المقبلة

التحرير

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أشاد الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، بالجدية في سرعة تنفيذ وإنهاء مصنع أسمنت المصريين بالمنطقة الصناعية غرب جهينة، مشيرا إلى أنه سيكون باكورة الاستثمارات العملاقة على أرض المحافظة.

 وذكر المحافظ في بيان له اليوم الاثنين أن المصنع سيستوعب 3 آلاف عامل وتبلغ طاقته الإنتاجية 3 آلاف طن يوميًا، وبتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 5.5 مليار جنيه.

وأضاف عبدالمنعم أن رؤية التنمية الاقتصادية بمحافظة سوهاج مستمدة من رؤية « 2030» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح ، وتقوم وكافة أجهزة الدولة على تنفيذها، حيث يتشكل محور التنمية المستدامة بسوهاج من خلال تغيير هيكل الاقتصاد المحلي بالمحافظة من قائم على النشاط الزراعي إلى اقتصاد قائم على النشاط الصناعي والسياحي.

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يذكر أنه تم وضع حجر الأساس لمشروع مجمع الأسمنت في 29 أبريل الماضي بالمنطقة الصناعية الجديدة غرب جهينة، بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، مدير عام الشركة المنفذة للمشروع.

ويتكون المجمع من مصنع للأسمنت، ومصنع للحوائط الأسمنتية، ومصنع للخرسانة الجاهزة، وخط إنتاج للطوب الأسمنتي، ويقام على مساحة 1 مليون متر مربع، كما تم تخصيص 2 مليون متر مربع للمحجر، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 5.5 مليار جنيه.

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التحرير

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