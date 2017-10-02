أخبار عاجلة

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

انفراد.. ننشر نص إقالة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

Google+ Print
انفراد.. ننشر نص إقالة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية انفراد.. ننشر نص إقالة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قررالدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إقالة الدكتور محمد أبو زيد الأمير من رئاسة المعاهد الأزهرية، دون الإفصاح عن أسباب معينة 

وكلف شيخ الأزهر وفقا للقرار الذى حصلت "التحرير" على صورة ضوئية منه، الشيخ صالح عباس رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق والخدمات، بتسيير أعمال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بصفةٍ مؤقّتةٍ، لحين شغل الوظيفة على النحو الذي حدّده القانون، على أن يَعرضَ تقريرًا شهريًّا عن سَيْر العملية التعليمية، على شيخ الأزهر.

وكان شيخ الأزهر أصدر قرارا عام 2014 بندب الدكتور محمد أبوزيد الأمير، لرئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، خلفا للشيخ جعفر عبد الله بعد بلوغه السن القانونية للمعاش.

شاهد أيضا

ولد محمد أبوزيد الأمير محمود في مركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية، والتحق بالأزهر الشريف حتى تخرج في كلية الشريعة والقانون بالقاهرة عام 1985، ثم واصل دراسته العليا في قسم الفقه العام بالكلية، وبعد اجتياز سنتي الدراسات العليا أعد أطروحة علمية نال عنها درجة الماجستير في الفقه العام، وذلك عام 1989، وكانت المحطة الأخيرة مرحلة العالمية حين توجت مرحلته العلمية بحصوله على درجة الدكتوراه في الفقه العام بمرتبة الشرف عام 1993.

القرار
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31

اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31

التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره

التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو)

رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو)