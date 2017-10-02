انفراد.. ننشر نص إقالة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

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قررالدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إقالة الدكتور محمد أبو زيد الأمير من رئاسة المعاهد الأزهرية، دون الإفصاح عن أسباب معينة

وكلف شيخ الأزهر وفقا للقرار الذى حصلت "التحرير" على صورة ضوئية منه، الشيخ صالح عباس رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق والخدمات، بتسيير أعمال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بصفةٍ مؤقّتةٍ، لحين شغل الوظيفة على النحو الذي حدّده القانون، على أن يَعرضَ تقريرًا شهريًّا عن سَيْر العملية التعليمية، على شيخ الأزهر.

وكان شيخ الأزهر أصدر قرارا عام 2014 بندب الدكتور محمد أبوزيد الأمير، لرئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، خلفا للشيخ جعفر عبد الله بعد بلوغه السن القانونية للمعاش.

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ولد محمد أبوزيد الأمير محمود في مركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية، والتحق بالأزهر الشريف حتى تخرج في كلية الشريعة والقانون بالقاهرة عام 1985، ثم واصل دراسته العليا في قسم الفقه العام بالكلية، وبعد اجتياز سنتي الدراسات العليا أعد أطروحة علمية نال عنها درجة الماجستير في الفقه العام، وذلك عام 1989، وكانت المحطة الأخيرة مرحلة العالمية حين توجت مرحلته العلمية بحصوله على درجة الدكتوراه في الفقه العام بمرتبة الشرف عام 1993.



