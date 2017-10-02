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غضب في الغربية من ارتفاع سعر كيس الدم إلى 250 جنيها

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غضب في الغربية من ارتفاع سعر كيس الدم إلى 250 جنيها غضب في الغربية من ارتفاع سعر كيس الدم إلى 250 جنيها

التحرير

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قرر الدكتور جمال موسى مدير المستشفى التعليمي العالمي الجديد، في الغربية، بيع كيس الدم الواحد للمرضى بمبلغ 250 جنيها، بما يزيد عن قيمته بحوالي 120 جنيها في الكيس الواحد.

واستطلعت «التحرير» آراء عدد من المواطنين وأهالى المرضى بالمستشفى في ثمن أكياس الدم، والذين عبروا عن غضبهم من ارتفاع سعر كيس الدم بـ«الفرنساوي» على الرغم من أن ثمن الكيس ببنك الدم الرئيسي التابع لوزارة الصحة يبلغ 130 جنيها و40 جنيها لكيس البلازما.

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وحصلت "التحرير" على إيصال لثمن كيسي دم بالمستشفى الفرنساوي، بسعر 500 جنيه.

وفي نفس السياق، قال الدكتور محمد الشربيني مدير مستشفى الطوارئ الجامعي، إن بنك دم الطوارئ يصرف الدم المتوافر لديه بالمجان لصالح الحالات المرضية بالمستشفى أو تبرع أقارب المريض، مشيرًا إلى أن في حالة عدم توفر أكياس دم يُحتم على أهل المريض شراؤه من الخارج، والبعض يلجأ إلى البنوك الخارجية ومن بينها بنك المستشفى الفرنساوي.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن بنوك الدم ومشتقاته التابعة للصحة هي بنك الدم الرئيسي، وبنك مستشفى المحلة العام وكفر الزيات وزفتى تعمل بشكل منتظم وتلتزم بالأسعار المحددة من قبل الوزارة دون أي زيادة.

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التحرير

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