المتحدث العسكري: تدمير نفق رئيسي على الشريط الحدودي بشمال سيناء

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قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إن القوات المسلحة المصرية تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني من خلال اكتشاف وتدمير جسم نفق رئيسي على الشريط الحدودي بشمال سيناء ودراجة نارية خاصة العناصر التكفيرية، بالإضافة إلى ضبط 16 كجم من نبات البانجو المخدر، على أحد المعابر المؤدية إلى شمال سيناء.

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وأضاف، في تصريحات له اليوم، أنه استمرارًا لجهود القوات المسلحة في مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية، تواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني بالتعاون مع الشرطة المدنية استكمال عملياتها للقضاء على باقى البؤر الإرهابية بشمال سيناء.