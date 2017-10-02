القوات العراقية تحرر مناطق يسيطر عليها داعش في محافظة صلاح الدين

تكريت (العراق) - (د ب أ)

أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين، اليوم الاثنين، أن القوات العراقية حررت منطقة الفتحة /50 كيلومترا شمال شرق تكريت/ ورفعت العلم العراقي على أعلى قمة في جبال حمرين.

وقال ونس الجبارة، أمر لواء88 من الحشد العشائري، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إنه "تم تحرير منطقة الفتحة شمال شرقي تكريت، ورفع العلم العراقي على أعلى قمة في جبال حمرين ... ونفذت القوات عملية التفاف من الشمال ووصلت إلى اهدافها بعد قتل أربعة من عناصر داعش والاستيلاء على أسلحة وتجهيزات مختلفة".

وأضاف أن "تحرير منطقة الفتحة سيجعل أمر إعلان محافظة صلاح الدين خالية من تنظيم داعش مسالة وقت قصير ، وستتمكن القوات المتجحفلة في المنطقة من تعزيز القوات المتجهة نحو الحويجة والاسراع بتحريرها".

يذكر أن منطقة الفتحة/220 كيلومترا شمال بغداد/ تعد من العقد المهمة، حيث يمر منها نهر دجلة بين جبلي مكحول وحمرين، وعلى الضفة الغربية منها مصافي بيجي ومحطات انتاج الطاقة الكهربائية، التي مازال عناصر داعش يتمركزون فيها.