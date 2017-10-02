أخبار عاجلة

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

القوات العراقية تحرر مناطق يسيطر عليها داعش في محافظة صلاح الدين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القوات العراقية تحرر مناطق يسيطر عليها داعش في محافظة صلاح الدين

06:15 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

القوات العراقية تحرر مناطق يسيطر عليها داعش في محافظة صلاح الدين

القوات العراقية

تكريت (العراق) - (د ب أ)

أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين، اليوم الاثنين، أن القوات العراقية حررت منطقة الفتحة /50 كيلومترا شمال شرق تكريت/ ورفعت العلم العراقي على أعلى قمة في جبال حمرين.

وقال ونس الجبارة، أمر لواء88 من الحشد العشائري، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إنه "تم تحرير منطقة الفتحة شمال شرقي تكريت، ورفع العلم العراقي على أعلى قمة في جبال حمرين ... ونفذت القوات عملية التفاف من الشمال ووصلت إلى اهدافها بعد قتل أربعة من عناصر داعش والاستيلاء على أسلحة وتجهيزات مختلفة".

وأضاف أن "تحرير منطقة الفتحة سيجعل أمر إعلان محافظة صلاح الدين خالية من تنظيم داعش مسالة وقت قصير ، وستتمكن القوات المتجحفلة في المنطقة من تعزيز القوات المتجهة نحو الحويجة والاسراع بتحريرها".

يذكر أن منطقة الفتحة/220 كيلومترا شمال بغداد/ تعد من العقد المهمة، حيث يمر منها نهر دجلة بين جبلي مكحول وحمرين، وعلى الضفة الغربية منها مصافي بيجي ومحطات انتاج الطاقة الكهربائية، التي مازال عناصر داعش يتمركزون فيها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تفكيك مجموعة مرتبطة بـ"داعش" في موسكو

    أخبار

  • "سانا": الطيران السوري يدمر آليات وتحصينات داعش في ريف دير الزور

    أخبار

  • وفاة كولونيل روسي متأثرًا بجروح أصيب بها في سوريا

    أخبار

  • دمشق تعرض تمثالا أثريا من تدمر بعد ترميمه

    أخبار

إعلان

a2e048ff5f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"