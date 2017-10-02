الألاف يغادرون منازلهم في برلين بسبب قنبلة من الحرب العالمية الثانية

برلين - (د ب أ)

اضطر نحو عشرة الاف شخص من سكان إحدى مناطق العاصمة الألمانية برلين إلى مغادرة منازلهم بسبب إبطال مفعول قنبلة قديمة تعود إلى الحرب العالمية الثانية.

جاء ذلك حسب ما أعلنت الشرطة الألمانية بعد ظهر اليوم الاثنين، وأشارت إلى أن عملية الإجلاء بدأت في دائرة يبلغ نصف قطرها 500 متر حول مكان وجود القنبلة.

وأضافت الشرطة أنها لا يمكنها بعد تحديد الموعد الذي سيبدأ فيه إبطال مفعول القنبلة في منطقة تمبلهوف-شونبرج.

وكان قد تم العثور على القنبلة أثناء أعمال بناء في ساحة تابعة لمحطة قطارات البضائع فيلمرسدورف.