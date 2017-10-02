أخبار عاجلة

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الألاف يغادرون منازلهم في برلين بسبب قنبلة من الحرب العالمية الثانية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الألاف يغادرون منازلهم في برلين بسبب قنبلة من الحرب العالمية الثانية

06:05 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

الألاف يغادرون منازلهم في برلين بسبب قنبلة من الحرب العالمية الثانية

إبطال مفعول قنبلة قديمة تعود إلى الحرب العالمية ال

برلين - (د ب أ)

اضطر نحو عشرة الاف شخص من سكان إحدى مناطق العاصمة الألمانية برلين إلى مغادرة منازلهم بسبب إبطال مفعول قنبلة قديمة تعود إلى الحرب العالمية الثانية.

جاء ذلك حسب ما أعلنت الشرطة الألمانية بعد ظهر اليوم الاثنين، وأشارت إلى أن عملية الإجلاء بدأت في دائرة يبلغ نصف قطرها 500 متر حول مكان وجود القنبلة.

وأضافت الشرطة أنها لا يمكنها بعد تحديد الموعد الذي سيبدأ فيه إبطال مفعول القنبلة في منطقة تمبلهوف-شونبرج.

وكان قد تم العثور على القنبلة أثناء أعمال بناء في ساحة تابعة لمحطة قطارات البضائع فيلمرسدورف.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ألمانيا- القبض على المشتبه به بالتهديد بتسميم مواد غذائية

    أخبار

  • الشرطة الألمانية تبحث عن مغتصب باستخدام الاختبارات الجينية

    أخبار

  • برلين تدرس مواصلة مهمة القوات الألمانية شمالي العراق

    أخبار

  • شولتس يقر بمسؤوليته بهزيمة الاشتراكيين الديمقراطيين في الانتخابات

    أخبار

إعلان

d1c897063c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"