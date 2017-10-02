تنكيس العلم الأمريكي بعد هجوم لاس فيجاس وعدد القتلى يرتفع

كتب – محمد الصباغ:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تنكيس علم الولايات المتحدة على إثر هجوم إطلاق النار بمدينة لاس فيجاس، والذي أسفر عن مقتل 58 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 500 أخرين.

وندد ترامب بالهجوم ووصفه بأنه عمل من "الشر الخالص"، وأضاف في كلمة تلفزيونية أن البلاد تشعر بالحزن والصدمة في أعقاب المذبحة. وأكد على أنه سيتوجه إلى مدينة لاس فيجاس يوم الأربعاء.

فيما صرحت الشرطة الأمريكية أنه حتى الآن لم يتم التأكد من علاقة منفذ إطلاق النار بمجموعات إرهابية. وكان تنظيم داعش الإرهابي أعلن مسئوليته عن الهجوم وأن المنفذ هو أحد أفراده اعتنق الإسلام منذ عدة أشهر فقط.

فيما صرح رئيس شرطة لاس فيجاس، جوزيف لومباردو، بأن المنفذ أطلق النار على نفسه قبل أن تقتله الشرطة وبعد تنفيذ الهجوم الدموي.

وأشار مسئولون أمريكيون بحسب ما نقلته قناة فوكس نيوز على أن أعداد الضحايا وصلت إلى 58 قتيلًا على الأقل بجانب أكثر من 500 مصابًا.