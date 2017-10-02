قنا تعلن الطوارئ لمواجهة السيول

قنا - عبدالرحمن القرشي:

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الاستعدادات لمواجهة أخطار السيول وكيفية اتخاذ كافة التدابير اللازمة مبكرًا للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

حضر الاجتماع، كل من اللواء مجدي القاضي نائب مدير أمن قنا، والعقيد وليد محمد المستشار العسكري، والأستاذ محمد عبدالفتاح السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارة ومدير المديريات ومسئولي المرور والمرافق والحماية المدنية والتليفونات وإدارة الأزمات بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أنه جرى تفعيل غرف عمليات بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية تعمل على مدار الـ24 ساعة، لتلقي أي بلاغات تفيد بحدوث سيول جرى ربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.

ووجه الهجان، مسئولي الصحة بالمحافظة بعمل الاستعدادات الكاملة بالمستشفيات لاستقبال أي حالات وتقديم العلاج اللازم لها، وتوفير الأدوية والأمصال وكافة مستلزمات الطوارئ وأكياس الدم بكميات إضافية، كما أعطى تعليماته لمسئولي الشئون الاجتماعية بمراجعة الأرصدة الحيوية ومهمات إقامة المعسكرات الإيوائية ونقاط الإغاثة وتجهيز كميات كبيرة من البطاطين والأسرّة والأدوية، تحسبًا لحدوث أي طارئ لتوزيعها على الفور في حالة الضرورة وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر.