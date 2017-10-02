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ترامب: مذبحة لاس فيجاس "عمل من الشر الخالص"

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مصراوي Masrawy

: مذبحة لاس فيجاس "عمل من الشر الخالص"

05:51 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

واشنطن - (د ب أ)

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المذبحة التي وقعت في لاس فيجاس خلال حفل موسيقي بأنها كانت "عملا من الشر الخالص" وذلك في كلمة بثها التليفزيون عقب حادث إطلاق النار الذى أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا وإصابة أكثر من 400 آخرين.

وخلال كلمة ألقاها من البيت الأبيض، قال ترامب إن البلاد تشعر "بالحزن والصدمة والأسى".

وأشاد بجهود الشرطة التي حددت المسلح في الطابق 32 من فندق واقتحمت غرفته في غضون دقائق، وغيرهم من أول المستجيبين للتعامل مع الهجوم.

وقال ترامب إن "السرعة التي تحركوا بها كانت إعجازية وحالت دون وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح.. تحديد مطلق النار بسرعة بعد إطلاق الطلقات الأولى هو شيء سيجعلنا شاكرين وممتنين دائما، ويظهر الأهمية الكبيرة للاحترافية الحقيقية".

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم، قائلا إن منفذه شخص اعتنق الإسلام منذ عدة أشهر.

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