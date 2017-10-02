الشرطة الأمريكية تفتش منزل منفذ هجوم لاس فيجاس بحثا عن متفجرات

واشنطن - (د ب أ)

قال قائد شرطة لاس فيجاس، جوي لومباردو، إن قوات الشرطة، التي تفتش منزل منفذ الهجوم على رواد مهرجان موسيقي في مدينة لاس فيجاس، تقوم بعمليات فحص احترازية بحثا عن متفجرات .

وأضاف لومباردو أن المحققين وصلوا في وقت مبكر إلى منزل ستيفن كريج بادوك، البالغ من العمر 64 عاماً، فى مدينة ميسكيت بولاية نيفادا.

وتابع قائلاً: "لدينا ضباط شرطة موجودين هناك حالياً لتنفيذ الأمر بالتفتيش."

وتقع مدينة ميسكيت، التي يبلغ عدد سكانها 18ألف بالقرب من الخط الحدودي لولاية أريزونا، على بعد نحو 140 كيلومترا شمال شرق لاس فيجاس.

واستطرد لومباردو ً: " سنعمل على مسح مكان الإقامة أولا بحثا عن أي متفجرات محتملة ، وستكون هذه العملية بطيئة ومُنظمة، وسوف تستغرق بعض الوقت قبل الانتقال إلى مرحلة التفتيش للمنزل".

وكانت الشرطة الأمريكية قد أعلنت أن حصيلة ضحايا إطلاق النار في مدينة لاس فيجاس ارتفع إلى أكثر من 50 قتيلا وأكثر من 200 مصاب.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم، قائلا إن منفذه شخص اعتنق الإسلام منذ عدة أشهر.