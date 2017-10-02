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الصيد يحدد 25 نوفمبر موعدًا للانتخابات وفتح باب الترشح غدًا

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الصيد يحدد 25 نوفمبر موعدًا للانتخابات وفتح باب الترشح غدًا الصيد يحدد 25 نوفمبر موعدًا للانتخابات وفتح باب الترشح غدًا

التحرير

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قرر مجلس إدارة نادي الصيد برئاسة عمرو السعيد، فتح باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات النادي المقبلة، اعتبارًا من غدا الثلاثاء ولمدة 7 أيام متتالية بما فيها العطلات الرسمية والراحات الأسبوعية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءًا.

وأعلن مجلس الصيد أنه سيتم سحب استمارات الترشح من المقر الرئيسى بالدقي، على أن تتم دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لأحكام القانون (71) لسنة 2017م ولائحة النظام الأساسى للنادى يوم 25 نوفمبر المقبل.

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وكان عمرو السعيد عاد إلى رئاسة نادي الصيد، بعد أن اتخذت اللجنة الأولمبية قرارًا مساء الاثنين الماضى باستبعاد عمرو السعيد من رئاسة الصيد لوجود حكم قضائى ضده صادر منذ شهور.

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التحرير

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