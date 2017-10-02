الزمالك يسعى لمواجهة سموحة في الدفاع الجوي

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كثف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اتصالاته بالأمانة العامة لملعب دار الدفاع الجوي للحصول على موافقتهم الرسمية على خوض اللقاءات المقبلة للفريق على الملعب بدلا من ستاد بتروسبورت.

ويأمل رئيس الزمالك في الحصول على موافقة الأمانة العامة لملعب الدفاع الجوي خلال الساعات المقبلة لخوض مباراة سموحة يوم 20 أكتوبر الجاري بالجولة السادسة في الدوري الممتاز على ملعب الدفاع الجوي.

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يذكر أن مجلس الزمالك سبق وأن تقدم بطلب رسمي إلى مسئولى ملعب الدفاع بخوض اللقاءات المقبلة للفريق على ملعبها بدلًا من بتروسبورت، وذلك بسبب سوء أرضية ملعب بتروسبورت، فضلًا عن تعرض لاعبي الزمالك للعديد من الإصابات عليه قبل مباراة إنبي في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري العام إلا أن تأخر رد الأمانة العامة تسبب في إقامة المباراة على ملعب بتروسبورت.