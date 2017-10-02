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​المتحدث العسكري: اكتشاف وتدمير نفق رئيسي على الشريط الحدودي بشمال سيناء

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مصراوي Masrawy

​المتحدث العسكري: اكتشاف وتدمير نفق رئيسي على الشريط الحدودي بشمال سيناء

05:29 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

​المتحدث العسكري: اكتشاف وتدمير نفق رئيسي على الشريط الحدودي بشمال سيناء

: اكتشاف وتدمير نفق رئيسي على الشريط الحدودي بشمال

كتب- مصطفى المنشاوي:

تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني، من اكتشاف وتدمير جسم نفق رئيسي على الشريط الحدودي بشمال سيناء ودراجة نارية خاصة بالعناصر التكفيرية.

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة - في بيان له-، إن ذلك يأتي استمرارا لجهود القوات المسلحة في مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية، مشيرًا إلى أنه تم ضبط 16 كجم من نبات البانجو المخدر على أحد المعابر المؤدية إلى شمال سيناء.

وأضاف أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني تواصل بالتعاون مع الشرطة المدنية استكمال عملياتها للقضاء على باقي البؤر الإرهابية بشمال سيناء.

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مصراوي Masrawy

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