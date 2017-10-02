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متحدث السياحة: جهات سيا​دية تجهز حفل مرور 200 عام على اكتشاف معبد أبوسمبل

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مصراوي Masrawy

متحدث السياحة: جهات سيا​دية تجهز حفل مرور 200 عام على اكتشاف معبد أبوسمبل

05:28 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

متحدث السياحة: جهات سيا​دية تجهز حفل مرور 200 عام على اكتشاف معبد أبوسمبل

معبد أبوسمبل

كتب- مصطفى المنشاوي:

تنظم وزارة السياحة، احتفالية عالمية ستقام في معبد أبي سمبل، 22 أكتوبر الجاري احتفالًا باليوم العالمي للسياحة، بالتزامن مع ظاهرة تعامد أشعة الشمس على تمثال الملك الفرعوني رمسيس الثاني داخل معبد أبوسمبل ومرور 200 عام على اكتشاف المعبد.

وقالت رنا جوهر، المتحدث الإعلامي لوزير السياحة، إن وزير السياحة يحيى راشد يباشر التجهيزات الخاصة بإطلاق أكبر احتفالية على مرور 200 عام على اكتشاف معبد أبوسمبل والتي تنفذها جهات سيادية معنية بتنظيم الاحتفالية.

وأضافت جوهر في تصريح لـ"مصراوي"، أن الاحتفالية ستشهد حضور كبار الشخصيات العامة من دول العالم، باعتبار أن الهدف من الاحتفالية هو إبراز الجهود التى تقوم بها الدولة لإعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مكانتها الطبيعية.

ويتزامن تعامد الشمس، على وجه الملك رمسيس الثاني يوم مولده 22 أكتوبر، وتتسلل أشعة الشمس إلى داخل المعبد وتضيء وجه الملك، الذي يبعد عن المدخل بحوالي ستين مترًا.

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مصراوي Masrawy

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