منى تطلب الخلع: "جوزي بياخد فلوسي ويديني رغيف عيش و5 جنيه مصروف في اليوم"

كتبت ـ نور العمروسي:

على الرغم من مرور عدة أسابيع على زواجها إلا أن "منى" وقفت أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر؛ لتطالب بخلع زوجها خالد،27 سنة، قائلة: "بياخد فلوسي ويديني رغيف عيش و5 جنيه مصروف.. وبيدخل المطبخ عشان يوفر في الأكل ".

وقفت منى، ربة المنزل، في العقد الثاني من عمرها، داخل المحكمة تقول لـ "مصراوي": " جوزي يعمل مهندسا بالمطار، وبعد أسبوع واحد من الزواج بدأ يدخل المطبخ لإعداد الطعام، ليوفر في مصروف المنزل".

وتكمل الزوجة في حديثها: "كان الطعام الذي يعده الزوج سيء، ويرغمني في تناوله، مشيرة إلى أنه ليست هوايته المطبخ مثلما أوهمني ولكنها حيلة لتوفير المصروف، إذ يقوم باستعمال كيس الصلصة يعده للطهي في أسبوع، وباكيت الشاي يستخدمه عدة مرات".

"بيضة واحدة وطبق أرز" .. كانت هي وجبة الطعام التي يتناولها الزوجان طوال الأسبوع، وأثناء عودته من العمل يحضر معه علبة كشري صغيرة واحدة لنتناولها سويًا-بحسب رواية منى-.

واستطردت منى: فاض بي الكيل حتى تركت المنزل وذهبت لوالدي وأثناء شكوتي، جاء رده: "انتي مفترية.. خالد بيريحك ويطبخ هو"، فأخبرته بأن إعداده للطعام ليس توفيرا بل بخلا، ليبرر موقفه بأنه حريص واتهمني بالتبذير، حتى تمكن من مصالحتي وعودتي لزوجي مرة ثانية.

وتابعت: عدت إلى عملي كمدرسة بإحدى المدارس الخاصة، وفور تحصلي على راتبي تمكن من أخذه بالكامل، وأعطاني رغيفًا و5 جنية لأفطر بجنيه طعمية و4 جنيه مواصلات، يوميًا، وأثناء طلبي بشراء فستان رد قائلًا: "انتي لسه عروسة جهازك تستعمليه خلال 10 سنوات".

وأضافت: طلبت الطلاق رغم رفض أسرتي بسبب أنه لم يمر على الزواج عدة أسابيع "كلام الناس هيكون عليكي ايه لما تطلقي بعد جوازك بأيام"، موضحة أنها اختارت أن تكون مطلقة بعد فشلها في تغيير طبعه، لكنه رفض طلاقها، فتقدمت بطلب دعوى خلع أمام محكمة الأسرة.

وأقامت منى الدعوى التي حملت رقم 903 لسنة 2017 ضد زوجها خالد، وأثناء انعقاد الجلسة وقفت الزوجة تشتكي حظها للقاضي وقالت: " أرجوك خلصني منه وأقسم بالله ما هتجوز تاني"، وما زالت الدعوى مستمرة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن .