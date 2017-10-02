دي روسي يعمق جراح منتخب إيطاليا

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عمق دانييلي دي روسي، قائد روما، جراح منتخب إيطاليا، الذي يستعد لآخر مباراتين في تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، اليوم الإثنين، أن دي روسي تعرض لإصابة في الركبة، وخرج من معسكر المنتخب لينضم لقائمة الغائبين عن إيطاليا، والتي تشمل ماركو فيراتي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وأندريا بيلوتي، مهاجم تورينو، ولورينزو بيليجريني، لاعب روما.

وأشارت الصحيفة إلى استدعاء روبيرتو جاليارديني، لاعب إنتر يملان، ليكون بديلا لدي روسي بعد رحيله عن المعسكر.

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من جانبه قال المدير الفني لمنتخب إيطاليا، جيامبييرو فينتورا: "دي روسي غادر المعسكر وجاليارديني بديله، كما أن تورينو وباريس سان جيرمان يشرفان على علاج بيلوتي وفيراتي، ولا يهمني من ينضم للمنتخب، لأنني سأحاول الاستفادة من العناصر المتاحة بأقصى قدر ممكن، لأن عدم التأهل لكأس العالم سيكون أمرا كارثيا".

واختتم جيامبييرو فينتورا: "مباراتا مقدونيا وألبانيا في غاية الأهمية لأنهما مسألة حياة أو موت بالنسبة لنا، وسنحاول الفوز بهما على أمل التأهل المباشر بدلا من خوض مباراة الملحق لحسم التأهل".



إلى ذلك أعلن الاتحاد الإيطالي، استدعاء بريان كريستانتي وروبرتو إنجليسي، إلى معسكر المنتخب لتعويض غياب المصابين، وحل نيكولا باريلا لاعب كالياري الإيطالي مكان ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بمعسكر المنتخب الإيطالي.



واستدعى فينتورا، اللاعبين باريلا وكريستانتي لاعب أتلانتا للمرة الأولى إلى قائمة المنتخب، أما إنجليسي لاعب كييفو، فقد شارك في العام الماضي بتدريبات المنتخب الإيطالي لكنه لم يستدع إلى أي مباراة.



وينضم إنجليسي إلى معسكر المنتخب ليحل مكان أندريا بيلوتي مهاجم تورينو، والذي غادر الملعب مصابا في الركبة خلال مباراة فريقه أمام فيرونا أمس الأحد بالدوري.



ويستضيف المنتخب الإيطالي نظيره المقدوني يوم الجمعة المقبل ثم يحل ضيفا على المنتخب الألباني في التاسع من أكتوبر الجاري، ويتأخر المنتخب الإيطالي بفارق 3 نقاط خلف نظيره الإسباني المتصدر، بينما يتفوق بفارق 6 على منتخب ألبانيا صاحب المركز الثالث.