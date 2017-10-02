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الملك السعودي يبدأ زيارة لروسيا الخميس المقبل

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مصراوي Masrawy

الملك السعودي يبدأ زيارة لروسيا الخميس المقبل

05:20 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

الملك السعودي يبدأ زيارة لروسيا الخميس المقبل

الملك سلمان

الرياض - (أ ش أ):

يزور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دولة الاتحادية، الخميس المقبل، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت وكالة الأنباء "واس" أن العاهل السعودي سيقوم بزيارة لدولة روسيا الاتحادية، الخميس المقبل الموافق 5 أكتوبر الجاري.

وأضافت ، أنه سيتم خلال الزيارة بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في العديد من مجالات التعاون، بالإضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

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Asha

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مصراوي Masrawy

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