الملك السعودي يبدأ زيارة لروسيا الخميس المقبل
الملك السعودي يبدأ زيارة لروسيا الخميس المقبل
05:20 م الإثنين 02 أكتوبر 2017
الملك سلمان
الرياض - (أ ش أ):
يزور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دولة روسيا الاتحادية، الخميس المقبل، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن العاهل السعودي سيقوم بزيارة لدولة روسيا الاتحادية، الخميس المقبل الموافق 5 أكتوبر الجاري.
وأضافت ، أنه سيتم خلال الزيارة بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في العديد من مجالات التعاون، بالإضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
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