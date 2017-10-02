بالصور.. جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب 8 ملايين قرص "تامول"

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أحبطت الإدارة العامة لجمارك شرق بورسعيد بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي، اليوم الإثنين، محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص التامول المخدر الممنوع استيراده.

ووردت معلومات من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية عمليات، بمحاولة أحد وكلاء الشحن إدخال أصناف ممنوعة ضمن مشمول حاوية رقم "CMAU1314844" واردة من سنغافورة على أن محتواها أمتعة شخصية، وبتفتيش الحاوية تبين وجود 36 كرتونة موبيليا، و164 كرتونه بداخلها 8 ملايين و200 ألف قرص تامول.

وقرر محمد حنفي، مدير عام شرق التفريعة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر تهرب جمركي والتحفظ على المضبوطات.