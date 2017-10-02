أخبار عاجلة

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب 8 ملايين قرص "تامول"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب 8 ملايين قرص "تامول"

05:29 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

  • عرض 12 صورة

    9ac94107fa.jpg

  • عرض 12 صورة

    60b8135eb0.jpg

  • عرض 12 صورة

    d128f0f2c2.jpg

  • عرض 12 صورة

    428665bb65.jpg

  • عرض 12 صورة

    880409a11f.jpg

  • عرض 12 صورة

    3ec3c5ae00.jpg

  • عرض 12 صورة

    fce7723b38.jpg

  • عرض 12 صورة

    ae5af2620b.jpg

  • عرض 12 صورة

    c57e4bc15f.jpg

  • عرض 12 صورة

    b3faac2382.jpg

  • عرض 12 صورة

    81cb4aac16.jpg

  • عرض 12 صورة

    ebb98c6503.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. محافظ سوهاج يعلن استمرار العمل في مصنع الأسمنت غرب جهينة

الألبوم التالى

بالصور.. محافظ سوهاج يعلن استمرار العمل في مصنع الأسمنت غرب جهينة

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أحبطت الإدارة العامة لجمارك شرق بورسعيد بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي، اليوم الإثنين، محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص التامول المخدر الممنوع استيراده.

ووردت معلومات من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية عمليات، بمحاولة أحد وكلاء الشحن إدخال أصناف ممنوعة ضمن مشمول حاوية رقم "CMAU1314844" واردة من سنغافورة على أن محتواها أمتعة شخصية، وبتفتيش الحاوية تبين وجود 36 كرتونة موبيليا، و164 كرتونه بداخلها 8 ملايين و200 ألف قرص تامول.

وقرر محمد حنفي، مدير عام شرق التفريعة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر تهرب جمركي والتحفظ على المضبوطات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. الإهمال يحول مدينة "كسوة الكعبة" ببورسعيد إلى أطلال

    أخبار

  • إحباط محاولتين لتهريب بضائع أجنبية في بورسعيد

    أخبار

  • إحالة مدرس تعدى على تلميذين في بورسعيد إلى التحقيق

    أخبار

  • بالصور.. تواصل أعمال إنشاء كوبري الاتصال ببورسعيد

    أخبار

إعلان

4d9c93b950.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"