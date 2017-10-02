"التموين" تشتري 52 ألف ​طن زيت طعام.. وارتفاع الاحتياطي الإستراتيجي

كتبت- عايدة رضوان:

عرضت الهيئة العامة للسلع التموينية، تقريرًا على الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تضمن شراء 52 ألف و500 طن زيت خام مستورد من خلال مناقصة، بإجمالي 750 مليون جنيه، منها 30 ألف طن زيت صويا خام، و22 ألف و500 طن عباد خام.

وأكدت وزارة التموين في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن الاحتياطي الإستراتيجي من زيت الطعام ارتفع بعد إتمام المناقصة الأخيرة ليكفي 3 أشهر ونصف.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية، على تأمين احتياجات البلاد من زيت الطعام.