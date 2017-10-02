​البرلمان يرسل برقية ثقة وتأييد للسيسي

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على إرسال برقية لرئيس الجمهورية بثقة المجلس وتأييده لسياساته الداخلية والخارجية.

جاء ذلك في جلسة اليوم الإثنين، حيث تضمنت البرقية تأكيد على أن "مجلس النواب المعبر عن ضمير الأمة، وهو يستهل بعون الله وتوفيقه أولى جلسات دور انعقاده الثالث للفصل التشريعى الأول، يعلن تأييده الكامل للسياسات المتوازنة التى أرسيت دعائمها في إطار من الحرية والالتزام بالشرعية، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار".

وذكرت البرقية: "مجلس النواب يبارك خطواتكم الواعية على الساحات العربية والدولية والإقليمية لفتح آفاق واعدة أمام الاقتصاد المصري، وخطواتكم الجريئة للإصلاح الاقتصادي، وجذب الاستثمارات التي تصب في شرايين الاقتصاد الوطني، بعد أن حاز ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية".

وأضافت: "يؤيد مجلس النواب حرصكم ودأبكم من أجل لم الشمل، وجسر الهوة وإنهاء الانقسام بين الأخوة فى فلسطين، للخروج من النفق المظلم الذى دخلت فيه القضية الفلسطينية، كما يشيد مجلس النواب بسعيكم الحثيث للقضاء على الإرهاب، وتوحيد مواقف الأشقاء لكشف الدول الراعية والداعمة له".

وتضمنت أيضا كلمة رئيس المجلس: "ويسعدني باسمي وباسم نواب الشعب أن نرسل لسيادتكم أخلص التهاني بمناسبة حلول ذكرى السادس من أكتوبر أعز وأعظم أيام أمتنا العربية، الذى استعاد فيها المقاتل المصري للوطن كرامته يوم أن عبر هذا الوهم الذي طال وحائط الحزن الذي امتد، فأعاد لمصر وللعرب شموخاً افتقدوه".

وانتهت: "ويتقدم مجلس النواب بالتحية لقواتنا المسلحة الباسلة وشهدائها الأبرار الذي أقسم كل فرد فيها على الحفاظ على الأرض والعرض، وأن كل شبر من الأرض هى كل الأرض، فكانوا الأوفياء للقسم، يوم سالت دماء أبنائها الطاهرة على أرض الفيروز وقوداً لنصر غاب عنا، فحققناه يوم العبور العظيم، يوم أن تساقطت أحجار خط بارليف كأوراق الخريف".