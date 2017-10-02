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رئيس البرلمان يمنح فرصة حتى مساء اليوم ليعدل النواب عضويتهم باللجان

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رئيس البرلمان يمنح فرصة حتى مساء اليوم ليعدل النواب عضويتهم باللجان رئيس البرلمان يمنح فرصة حتى مساء اليوم ليعدل النواب عضويتهم باللجان

التحرير

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دعا الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان ممن يرغبون في تعديل عضويتهم باللجان النوعية، إلى تقديم طلباتهم للأمانة العامة للمجلس مساء اليوم، الإثنين.

وأوضح عبد العال، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث، أن تعديل الرغبات سيتم في أسرع وقت حتى تتمكن الأمانة العامة من تعديل تشكيل اللجان، التي سيتم وفقا لها إجراء الانتخابات على منصب رئيس ووكيلي اللجنة وأمين السر.

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وشهدت الجلسة اليوم، مشاركة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الذي ألقى كلمة أكد فيها التعاون بين والبرلمان لما فيه مصلحة المواطن المصري.

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التحرير

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