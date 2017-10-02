رئيس «النواب»: الحرية متاحة للجميع لكنها ليست فوضى

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قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الثوابت التي تحكم العمل بين رئيس المجلس والأعضاء تتضمن عدة محاور.

وأكد خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث، اليوم، الإثنين، أن المحاور تعتمد على الالتزام باحترام الدستور والقانون واللائحة والثوابت والتقاليد البرلمانية، والدراسة المتأنية لمشروعات القوانين والمناقشة الواعية للبرامج التي تقدم من الحكومة.

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وأوضح عبد العال أن الحرية متاحة للجميع، مضيفا أنه «لكن إن كانت حق للكل لكنها ليست فوضى»، مشيرا إلى أن الضوابط تتضمن التصدي والرقابة على أعمال الحكومة باستخدام الأدوات الرقابية، واستخدام الدبلوماسية النشطة للبرلمان التي «تدافع عن قيمنا والسلام العادل».