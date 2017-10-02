بالصور.. محافظ سوهاج يعلن استمرار العمل في مصنع الأسمنت غرب جهينة

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، استمرار العمل في مصنع أسمنت المصريين بالمنطقة الصناعية غرب جهينة، الذي من المتوقع أن يستوعب 3000 عامل، وتبلغ طاقته الإنتاجية 3000 طن يوميًا، وبتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 5.5 مليار جنيه.

وقال رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، إن العمل جاري على قدم وساق رغبة في تنفيذ المجمع، وإنهاؤه في أسرع وقت، مشيرًا إلى أن مصنع أسمنت المصريين بمحافظة سوهاج، يعتبر أول الكيانات في مجمع المصريين العملاق لمواد البناء.

وأضاف المحافظ، أن رؤية التنمية الاقتصادية بمحافظة سوهاج مستمدة من رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتقوم الحكومة وكافة أجهزة الدولة على تنفيذها، حيث يتشكل محور التنمية المستدامة بسوهاج من خلال تغيير هيكل الاقتصاد المحلي بالمحافظة من اقتصاد قائم علي النشاط الزراعي إلى اقتصاد قائم على النشاط الصناعي والسياحي.

ويذكر أنه تم وضع حجر الأساس لمشروع مجمع الأسمنت في 29 أبريل الماضي بالمنطقة الصناعية الجديدة غرب جهينة، بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة مدير عام الشركة المنفذة للمشروع، ويتكون المجمع من مصنع للأسمنت، ومصنع للحوائط الأسمنتية، ومصنع للخرسانة الجاهزة، وخط إنتاج للطوب الأسمنتي، ليقام على مساحة مليون متر مربع ، كما تم تخصيص 2 مليون متر مربع للمحجر، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 5.5 مليار جنيه.