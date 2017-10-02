قبل طرحها للمواطنين.. الإسكان: جاري تشطيب 17 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية

كتبت- ندى الخولي:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين، أعمال تنفيذ الحي السكني الأول، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتوصيل المرافق، والطرق الداخلية.

وقال مدبولي في تصريحات صحفية، إنه يتم تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية بالحي السكني الأول، وجارٍ حالياً أعمال التشطيبات المختلفة لنحو 17 ألف وحدة منها، تمهيداً لطرحها للحجز للمواطنين، مشيراً إلى أنه سيتم البدء قريبًا في تنفيذ الخدمات المختلفة الخاصة بالحي السكني الأول.

وأوضح الوزير أنه تم البدء في تنفيذ 924 فيلا بمنطقة الفيلات، والشركة المُنفذة تسابق الزمن لبدء التشطيبات في شهر ديسمبر المقبل، حيث تتم التشطيبات على أعلى مستوى، وطالب الوزير جميع شركات المقاولات المُنفذة للحي السكني بالاهتمام بجودة التشطيبات، وأماكن انتظار السيارات طبقاً للمخطط.

وقام زير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجولة في الحي السكني لمتابعة أعمال توصيل المرافق، حيث تتولى وزارة الإسكان الإشراف على توصيل المرافق الرئيسية، كما ناقش الوزير مخطط توصيل المرافق لإجمالي 40 ألف فدان بالعاصمة، تمثل المرحلة الأولى.