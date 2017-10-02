الإمارات تدين هجوم لاس فيجاس

أبوظبي- (د ب أ):

أدانت دولة الإمارات بشدة "الحادث الإرهابي، الذي وقع في مدينة لاس فيجاس الأمريكية اليوم الاثنين، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من الأبرياء".

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإمارات "استنكار دولة الإمارات وإدانتها العمل الإرهابي" مشددة على "موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب".

وأعربت الوزارة عن آسفها الشديد لسقوط العديد من الضحايا نتيجة هذا الاعتداء الإرهابي الآثم.

وأكدت وقوف الإمارات وتضامنها مع الحكومة الأمريكية في مواجهة العنف والتطرف، داعية الى تكاتف المجتمع الدولي في مواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها من جذورها والتي تهدد أمن واستقرار دول العالم.

كما أعربت الوزارة عن تعازي "دولة الإمارات ومواساتها للشعب والحكومة الامريكية وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء متمنية الشفاء العاجل للمصابين".

يذكر أن تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن الهجوم، قائلا إن منفذ الهجوم هو شخص اعتنق الإسلام منذ عدة أشهر.

واسفر الهجوم عن مقتل 50شخصاًوإصابة 400 آخرين.