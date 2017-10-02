مفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان يطالب بفتح تحقيق في أعمال العنف في كتالونيا

جنيف- (د ب أ):

طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد رعد الحسين السلطات الإسبانية بضرورة فتح تحقيق مستقل بشأن أعمال العنف التي خلفت المئات من المصابين خلال الاستفتاء بشأن استقلال إقليم كتالونيا.

وقال الحسين في جنيف: "أنا منزعج للغاية من أعمال العنف التي وقعت أمس الأحد في كتالونيا. يجب أن تكون ردود فعل الشرطة في كل الأوقات متناسبة وضرورية".

وأضاف زيد أن الأزمة يجب أن تحل عبر حوار سياسي وبالاحترام للحقوق الديمقراطية.

وأجرى إقليم كتالونيا أمس الأحد استفتاء بشأن استقلاله عن إسبانيا رغم أن المحكمة الدستورية الإسبانية قضت بعد إجراء الاستفتاء.