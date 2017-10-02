مفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان يطالب بفتح تحقيق في أعمال العنف في كتالونيا
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان يطالب بفتح تحقيق في أعمال العنف في كتالونيا
05:03 م الإثنين 02 أكتوبر 2017
جنيف- (د ب أ):
طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد رعد الحسين السلطات الإسبانية بضرورة فتح تحقيق مستقل بشأن أعمال العنف التي خلفت المئات من المصابين خلال الاستفتاء بشأن استقلال إقليم كتالونيا.
وقال الحسين في جنيف: "أنا منزعج للغاية من أعمال العنف التي وقعت أمس الأحد في كتالونيا. يجب أن تكون ردود فعل الشرطة في كل الأوقات متناسبة وضرورية".
وأضاف زيد أن الأزمة يجب أن تحل عبر حوار سياسي وبالاحترام للحقوق الديمقراطية.
وأجرى إقليم كتالونيا أمس الأحد استفتاء بشأن استقلاله عن إسبانيا رغم أن المحكمة الدستورية الإسبانية قضت بعد إجراء الاستفتاء.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الاتحاد الأوروبي يدعو إسبانيا وكتالونيا إلى الانتقال "من المواجهة
-
حكومة كتالونيا تعقد اجتماعا طارئا لبحث الخطوات القادمة لانفصال الإقليم
-
رئيس حكومة كتالونيا: الإقليم حصل على حقه في الاستقلال
-
فوز معسكر "نعم" بنسبة 90% في استفتاء استقلال كتالونيا عن إسبانيا
إعلان
إعلان