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خضوع ثلاثي الإسماعيلي المصاب للكشف الطبي

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خضوع ثلاثي الإسماعيلي المصاب للكشف الطبي خضوع ثلاثي الإسماعيلي المصاب للكشف الطبي

التحرير

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أكد الدكتور مجدى باز رئيس الجهاز الطبى للإسماعيلى، أن هناك اختبارا طبيا سيجرى غدا  الثلاثاء على الثلاثى حسنى عبد ربه وباهر المحمدى وأحمد دويدار، لتحديد موقفهم النهائى من الإصابة قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربى فى الأسبوع الخامس من مسابقة الدورى العام المصرى.

وقال طبيب الدراويش إن اللاعب أحمد دويدار كان يعانى من شد فى العضلة الضامة، وحسنى عبد ربه رشح فى الركبة، بينما يعانى باهر المحمدى من التواء فى الأنكل.

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وأضاف باز أن هناك فحصا سيتم على الثنائى أيمن رجب وباسم عبد العزيز وسوف ينتظمان نهاية هذا الأسبوع عقب الانتهاء من التأهيل.

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التحرير

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