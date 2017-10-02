بعثة الأهلي تصل إلى القاهرة قادمة من تونس

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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة عصر اليوم الاثنين، قادمة من تونس بعد خوض مباراة النجم الساحلي، بذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يحصل لاعبو الأهلي على راحة من المران اليوم وغدًا، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الأربعاء المقبل؛ استعدادا لاستئناف مباريات الدوري.

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يذكر أن الاهلي تعرض للهزيمة أمس أمام النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين على الملعب الأوليمبي فى سوسة، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لدورى أبطال إفريقيا.