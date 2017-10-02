أول تعليق للاعب الإسماعيلي بعد انضمامه للمنتخب

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أعرب محمد فتحى لاعب وسط فريق النادى الإسماعيلى، عن سعادته بعد انضمامه لمعسكر المنتخب الوطنى استعدادا للقاء الكونغو يوم الأحد القادم فى الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم روسيا 2018.

وأضاف «فتحي» فى تصريحه للموقع الرسمي للنادى الإسماعيلي، أن المدير الفنى للمنتخب الأرجنتينى هيكتور كوبر يعامل جميع اللاعبين بشكل طيب وليس هناك لاعب أساسى وآخر احتياطى.

وتمنى لاعب الإسماعيلي المشاركة وتمثيل المنتخب الوطنى خلال اللقاءات القادمة، مشيرا إلى أنه جاهز فى أى وقت حال الدفع به كأساسى.

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وأوضح أن المباراة أمام الكونغو فى غاية الصعوبة، ولكن المنتخب قادر على حسم المباراة والصعود إلى المونديال قبل الجولة الأخيرة أمام غانا فى الجولة الأخيرة من التصفيات.

وكان الأرجنتيني هيكتور كوبر قد ضم محمد فتحي لاعب الإسماعيلي، بجانب الثائي مؤمن زكريا لاعب الأهلي، وحسام حسن لاعب سموحة، بعد استبعاد (محمود كهربا - عبد الله السعيد - حسام عاشور)، لداعي الإصابة.