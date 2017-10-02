منها «نيسان صني».. 7 سيارات يثق فيها المصريون دون غيرها

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تحظى العديد من الموديلات الخاصة بالسيارات بثقة الجمهور بشكل يفوق غيرها من الإصدارات، والتي تراهن عليها العديد من الشركات العالمية المنتجة للسيارات في السوق المصرية، إلا أن طبيعة المواطن تسعى دومًا للحصول على سيارة يحصل على أكبر قدر من التصديق على إمكاناتها من مجربين آخرين لها، وهو الأمر الذي يصب في صالح قدرتها على الانتشار في الأسواق.

وفي هذا السياق، نستعرض عددا من أهم السيارات التي يدل وجودها بشكل مكثف في الشوارع المصرية على مدى ثقة الجمهور بها..

نيسان صني

منذ بداية القرن الحالي وهي تأتي على رأس إصدارات الشركة اليابانية من حيث المبيعات، لا سيما وأنها تتمتع بقدرات كبيرة تتناسب أيضًا مع واقع واحتياجات السوق المصرية من حيث إمكانات المحرك والشكل الخارجي، وهو الأمر الذي جعلها واحدة من أهم السيارات التي تلقى قبولًا واسعًا في مصر.

رينو لوجان

منذ ظهورها في 2010، تربعت على عرش إصدارات الشركة الفرنسية بشكل رئيسي على مدار السنوات الماضية، خاصة وأنها واحدة من أكثر السيارات التي يشهد لها بالكفاءة على مستوى استهلاك الوقود والقدر على تحمل العمل في ظروف شاقة.

ميتسوبيشي لانسر

أيقونة السيارات السيدان في مصر، والتي يكفي ذكرها في أي موديل لتكون مصدر جذب للعديد من الراغبين في شراء السيارات المستعملة والجديدة، كما حافظت النسخة الأحدث من السيارة والمعروفة باسم "القرش"، على عرشها والذي تربعت عليه على مدار سنوات طويلة.

هيونداي فيرنا

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لا يمكن إغفال مدى قدرتها التسويقية، والتي يرجع السبب فيها إلى سعرها الرخيص مقارنة بموديلات أخرى، إضافة إلى سلاسة قيادتها وكفاءة مكيفها، والذي يعد واحدا من أهم عوامل شرائها في السوق المصرية.

كيا سيراتو

تظل واحدة من أفضل السيارات التي أنتجتها الشركة الكورية على مدار السنوات العشرة الأخيرة، والتي استطاعت أن ترقى بمستواها خلال الفترة الماضية لتبقى واحدة من الإصدارات القريبة من مستويات الرفاهية.

سكودا أوكتافيا

تمثل واحدة من السيارات التي يتصارع عليها المشترون دومًا، لا سيما وأنها تمثل واحدة من أفضل إصدارات الشركة التشيكية الشهيرة في العالم، والتي تخضع دومًا لعمليات تطوير.

هيونداي إلنترا

على غرار شقيقتها "سيراتو"، تتنافس "إلنترا" على زعامة الطراز السيدان متوسط الحجم في مصر، وهي الأقرب لحسمه في ظل تنوع موديلاتها التي تنتمي لنفس الطراز بشكل رئيسي.