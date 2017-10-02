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المرصد: ثمانية قتلى من حزب الله في ضربة لطائرة بدون طيار في وسط سوريا

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مصراوي Masrawy

المرصد: ثمانية قتلى من حزب الله في ضربة لطائرة بدون طيار في وسط سوريا

04:58 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

المرصد: ثمانية قتلى من حزب الله في ضربة لطائرة بدون طيار في وسط سوريا

صورة التقطت من هليكوبتر خلال جولة لاعلاميين نظمها

(أ ف ب):
قتل ثمانية عناصر على الاقل من حزب الله اللبناني الاثنين جراء ضربة نفذتها طائرة من دون طيار مجهولة الهوية على موقع تابع لهم في منطقة صحراوية في وسط سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "استهدفت طائرة من دون طيار مجهولة الهوية موقعاً لحزب الله قرب منطقة السخنة في بادية حمص الشرقية، ما تسبب بمقتل ثمانية من عناصره على الأقل واصابة أكثر من عشرين آخرين بجروح".

واكد مصدر ميداني لوكالة فرانس برس وقوع الغارة التي قال انها تسببت بمقتل سبعة عناصر من الحزب على الاقل، بالاضافة إلى مقاتلين سوريين لم يحدد عددهم.
وأوضح أن العمل جار "للتأكد من هوية من نفذ الغارة".

ويقاتل حزب الله المدعوم من ايران علنا منذ العام 2013 الى جانب قوات النظام في سوريا، ويشارك في المعارك على الخطوط الامامية في المعارك.

ويخوض حزب الله الى جانب قوات النظام وبدعم روسي، هجوماً ضد تنظيم داعش  في منطقة البادية السورية التي تمتد من ريف حمص الشرقي حتى مدينة دير الزور (شرق).
ويشن داعش منذ الخميس هجمات معاكسة على مواقع قوات النظام وحلفائها في ريف حمص الشرقي، حيث تدور مواجهات عنيفة بين الطرفين تسببت، وفق المرصد، بمقتل 172 عنصراً على الاقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بينهم 26 عنصراً من حزب الله منذ الخميس.

وتمكن التنظيم اثر هجوم مباغت الاحد من السيطرة على مدينة القريتين في ريف حمص الشرقي التي كانت قوات النظام استعادتها من ايدي الجهاديين في أابريل 2016.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبب منذ اندلاعه منتصف مارس 2011 بمقتل اكثر من 330 الف شخص وبدمار كبير في البنى التحتية ونزوح وتشريد اكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

هذا المحتوى من

AFP

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