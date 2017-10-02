إجراء قرعة تخصيص 19 شقة بمشروع الأسر الأولى بالرعاية بالإسماعيلية

الإسماعيلية _ إنجي هيبة:

شهد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة مراسم إجراء القرعة العلنية لتخصيص 19 وحدة سكنية جديدة ضمن مشروع إسكان الأسر الأولى بالرعاية، التي تم تخصيصها لعدد من الأسر التي تنطبق عليها كافة الشروط والقوانيين، التي تم تخصيصها لهم بمركز ومدينة القنطرة شرق.

والمنتفعون عبارة عن 11 حالة من مواطني القنطرة شرق، و8 حالات من مواطني حي أول الإسماعيلية، حضروا جميعهم إجراء القرعة والسحب، وتم تخصيص الشقق والعمارات بالأرقام وفقًا لنتائج سحب القرعة.