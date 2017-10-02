محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يتفقدان موقع الهبوط الأرضي بمدخل كوبري المستقبل

الإسماعيلية _ إنجي هيبة:

تفقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، يرافقه اللواء محمد علي شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والعميد حمدي عبدالنبي مدير إدارة مرور الإسماعيلية، والسيد النخيلي رئيس مركز ومدينة أبو صوير، موقع الهبوط الأرضي الذي وقع بطبقة الأسفلت بمدخل الكوبري العلوي، أمام مدينة المستقبل نتيجة كسر ماسورة مياه الري أسفل الطريق.

وتلقى المحافظ إخطارًا، صباح اليوم، بحدوث هبوط أرضي بمنطقة مدخل كوبري المستقبل أدى لانهيار جزء من أرضية الطريق بمدخل الكوبري، وعلى الفور انتقل المحافظ ومدير الأمن وممثلي الشعبة الهندسية لقيادة الجيش الثاني الميداني وممثلي الشركة الوطنية للطرق.

تم التنسيق بين مختلف الجهات المعنية واتخاذ كافة الإجراءات لسرعة إصلاح وترميم الطريق ووضع كافة العلامات الإرشادية وتأمين حركة مرور المركبات بالمنطقة منعًا لوقوع أي حوادث أو اختناقات في الحركة المرورية.