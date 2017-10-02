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بالصور.. وزير التنمية يدعم مركز الصناعات الحرفية في الوادي الجديد بـ"10 مراوح"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. وزير التنمية يدعم مركز الصناعات الحرفية في الوادي الجديد بـ"10 مراوح"

04:40 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

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محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يتفقدان موقع الهبوط الأرضي بمدخل كوبري المستقبل

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محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يتفقدان موقع الهبوط الأرضي بمدخل كوبري

الوادي الجديد محمد الباريسي:

دعم وزير التنمية المحلية، الدكتور هشام الشريف، اليوم الإثنين، موظفي وعمال مركز الصناعات الحرفية بمدينة الخارجة بـ10 مراوح لمواجهة درجات الحرارة العالية داخل مشغل تصنيع الفخار والخزف والمركز بكامله.

وأكد الوزير، في تصريح صحفي، أنه يجب أن ترفع المنتجات البيئية للمحافظة، لأنها لم ترتفع منذ زمن بعيد مطالبا مسؤولي الثقافة بفتح أسواق جديدة لهذه المنتجات لما تلاقيه من إقبال من سكان المحافظات الأخرى والسياح.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوزير التنمية المحلية لعدة مشروعات تنموية وخدمية بمركز الخارجة ضمن فعاليات زيارته للوادي الجديد اليوم الإثنين.

وكانت محافظة الوادي الجديد، استقبلت اليوم الإثنين، وزير التنمية المحلية لتفقد عدة مشروعات وعقد لقاء موسع مع المجلس الاستشاري الشبابي للمحافظة والجهاز التنفيذي لعرض رؤى التنمية بالمحافظة، وذلك ضمن خطة المحافظة للاحتفال بالعيد القومي واستقبال عدد من الوزراء لافتتاح وتدشين وتفقد عدة مشروعات بدأت من السبت الماضي بزيارة وزير الزراعة وأمس الأحد بزيارة وزيري الآثار والشباب والرياضة.

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مصراوي Masrawy

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