بالصور- أزمة في الإسكندرية بسبب تذاكر المنتخب

الإسكندرية – محمد عامر:

تصوير – حازم جودة:

شهد محيط استاد الإسكندرية الرياضي، اليوم الإثنين، حالة من الفوضى بسبب عدم وصول تذاكر مباراة المنتخب الوطني، ونظيره الكونغولي المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، على ملعب برج العرب، في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2018.

وأعلن اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أنه سيتم طرح 50 ألف تذكرة للمباراة، اليوم، بدء من الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بمنافذ البيع في القاهرة والإسكندرية، بواقع 75 جنيهًا للتذكرة الموحدة، و300 جنيه للدرجة الأولى.

وتوافدت الجماهير على منافذ بيع التذاكر باستاد الإسكندرية بمنطقة باب شرقي منذ الصباح الباكر، إلا أنهم فوجئوا بالمنافذ مغلقة وعدم وصول التذاكر حتى الآن، ما دفعهم للجلوس على الأرصفة وحدائق الشلالات المجاورة للاستاد.

وقال محمد جهاد، مقيم بالعصافرة، إنه حضر و5 من أصدقائه إلى استاد الإسكندرية، الساعة السابعة صباحًا، وفوجئوا بعدم وصول التذاكر، مشيرًا إلى أنهم لن يغادروا قبل الحصول على تذاكر.

بينما محمد أحمد البكري، إنه افترش الرصيف أمام الاستاد: "أنا عندي درس جيولوجيا وتركت الدرس وجيت من العجمي علشان أشترى تذكرة.. كدة لا لحقت الدرس ولا اشتريت تذكرة".

وطالب مصطفى غانم، مسئولي الاستاد بوضع لافتات توضح موعد وصول التذاكر، مشيرًا إلى أن قضى ليلته أمام الاستاد منذ وصوله من المنصورة تجنبًا للزحام دون فائدة – على حد قوله.

ومن ناحيته، قال الدكتور شريف سعد، مدير استاد الإسكندرية، في تصريح لـ"مصراوي"، إن التذاكر الخاصة بمباراة مصر والكونغو لم تصل حتى الآن من اتحاد الكرة، مشيرًا إلى أنه لا يعلم السبب وراء تأخر وصولها.