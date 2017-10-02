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غرق طبيب بفندق شهير في شرم الشيخ

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مصراوي Masrawy

غرق طبيب بفندق شهير في شرم الشيخ

04:34 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

غرق طبيب بفندق شهير في شرم الشيخ

جنوب سيناء- داليا منير:

غرق طبيب يعمل بأحد الفنادق الشهيرة في شرم الشيخ أثناء السباحة بالشاطئ التابع للفندق.

تلقى اللواء صبري الجمال مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من مدير أحد الفنادق الشهيرة بوفاة "علاء فوزي سالم" من مواليد 1991 ويعمل طبيبا بالفندق إثر تعرضه للغرق بشاطئ الفندق أثناء السباحة.

وتم نقله لمستشفى شرم الشيخ الدولي لمحاولة إنقاذه لكن دون جدوى، وجاء تقرير الوفاة "إسفكسيا الغرق" أدت لتوقف القلب والتنفس وتم تحرير محضر واستخراج شهادة الوفاة ليتمكن ذويه من استلامه لدفنه.

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