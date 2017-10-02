أخبار عاجلة

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. التحرير

امرأة سعودية تحصل على سيارة هدية.. «فورد موستانج» لهذا السبب

Google+ Print
امرأة سعودية تحصل على سيارة هدية.. «فورد موستانج» لهذا السبب امرأة سعودية تحصل على سيارة هدية.. «فورد موستانج» لهذا السبب

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

منحت شركة "فورد" الأمريكية، إحدى سياراتها الرياضية الفاخرة لمواطنة سعودية، في أعقاب صدور قرار من العاهل السعودي بجواز استخراج تصاريح لقيادة المرأة في المملكة.

وذكرت الشركة الأمريكية عبر أحد حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنها ستقوم بمنح سيارة "موستانج" لسحر ناصف، التي ناضلت كثيرًا من أجل صدور قرار بجواز قيادة المرأة للسيارات.

شاهد أيضا

واستجابت "فورد" للسيدة ، والتي تحدثت عبر وسائل الإعلام العالمية، لتؤكد سعادتها بالقرار، كاشفة عن أن أحد أحلامها هو قيادة السيارة الرياضية الخارقة "فورد موستانج".

جدير بالذكر أن سحر ناصف هي إحدى الناشطات اللاتي بذلن مجهودا واسعا للسماح بقيادة السيارات، وصل بها إلى السجون السعودية بعد نشرها مقطع أثناء قيادتها السيارات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو)

رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو)

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو)

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو)

مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو)

مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو)