امرأة سعودية تحصل على سيارة هدية.. «فورد موستانج» لهذا السبب

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منحت شركة "فورد" الأمريكية، إحدى سياراتها الرياضية الفاخرة لمواطنة سعودية، في أعقاب صدور قرار من العاهل السعودي بجواز استخراج تصاريح لقيادة المرأة في المملكة.

وذكرت الشركة الأمريكية عبر أحد حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنها ستقوم بمنح سيارة "موستانج" لسحر ناصف، التي ناضلت كثيرًا من أجل صدور قرار بجواز قيادة المرأة للسيارات.

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واستجابت "فورد" للسيدة السعودية، والتي تحدثت عبر وسائل الإعلام العالمية، لتؤكد سعادتها بالقرار، كاشفة عن أن أحد أحلامها هو قيادة السيارة الرياضية الخارقة "فورد موستانج".

جدير بالذكر أن سحر ناصف هي إحدى الناشطات اللاتي بذلن مجهودا واسعا للسماح بقيادة السيارات، وصل بها إلى السجون السعودية بعد نشرها مقطع فيديو أثناء قيادتها السيارات.