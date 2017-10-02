ملابس شفافة وصور مع «دولفين».. 5 مواقف أثارت الجدل لـ«ندى بسيوني»

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رغم ندرة ظهورها فنيا، فإن "ندى بسيوني" واحدة من الفنانات المثيرات للجدل لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فرغم تألقها في الأعمال الفنية بفترة الثمانينيات؛ فإنها لا تزال تشغل الكثيرين من أبناء الجيل الحالي.. ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من المواقف التي أثارت الجدل حول "ندى بسيوني"..

1- دولفين

خضعت الفنانة "ندى بسيوني" قبل أيام قليلة لجلسة تصوير مع "دولفين"، أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد البعض برشاقتها ومحافظتها على جمالها، في حين انتقد آخرون جلسة التصوير موضحين أنها لا تتناسب مع سنها.

2- ملابس شفافة

هجوم شديد واجهته الفنانة "ندى بسيوني" في مارس عام 2014، أثناء حضورها ختام المهرجان الكاثوليكي للسينما، حيث ارتدت ملابس شفافة عرضتها لكثير من الانتقاد من قبل جمهورها، كما بدت فيها بزيادة ملحوظة في الوزن.

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3- العودة للفن

بعد فترة طويلة من الغياب، عادة الفنانة "ندى بسيوني" للنشاط مرة أخرى عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، ولكنها أثارت الجدل في أغسطس الماضي عندما نشرت صورًا أظهرت فقدانها لكثير من الوزن، مما جعلها تبدو في العشرينيات من عمرها، رغم أنها تبلغ 53 عامًا، وهي الصور التي اعتبرها الكثيرون تؤهلها للعودة للفن مرة أخرى.

4- "حسني مبارك صعب عليا"

تصريح أطلقته الفنانة "ندى بسيوني" في أغسطس عام 2013، أثناء حلولها ضيفة ببرنامج "أزمة قلبية" مع الإعلامي "تامر أمين"، حيث قالت إنها عانت كثيرًا في العام الذي شهد حكم الرئيس المخلوع محمد مرسي، موضحة أن الرئيس السابق "حسني مبارك" صعب عليها عندما رأته في القفص ودمعت عيناها لذلك على حد وصفها، وهو ما عرضها لانتقاد واسع وقتها، كما أضافت أنها ارتدت الأسود لمدة ثلاثة أيام بعد حكم مرسي، مؤكدة أنها أصيبت بالاكتئاب وقتها.

5- إعلان "لو عايز تمثل"

موجة كبيرة من السخرية طالت الفنانة "ندى بسيوني" في عام 2014 بعد مشاركتها في تقديم إعلان "لو عايز تمثل"، حيث انتقدها كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسخر أحد النشطاء عبر موقع "تويتر"، قائلًا: "لو بتحب التمثيل.. الفنانة ندى بسيوني هتعلمك!".