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"تموين الجيزة": 645 طلب تحويل مكان صرف الحصص التموينية

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مصراوي Masrawy

"تموين الجيزة": 645 طلب تحويل مكان صرف الحصص التموينية

04:34 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

كتبت- عايدة رضوان:

وجه هشام كامل، وكيل أول الوزارة لتموين بمحافظة الجيزة، الإثنين، تعليمات لإدارات والمكاتب التموينية بسرعة استقبال المواطنين الراغبين في صرف مقرراتهم التموينية من سلع وخبز من محافظة الجيزة، وذلك حتى انتهاء فترة السماح للمواطنين والتي حددها وزير التموين حتى الخامس من أكتوبر الجاري في تمام الساعة الـ 12 ظهرًا.

وأعلنت مديرية تموين الجيزة، أن إجمالي عدد البطاقات الراغبة في التحويل بلغ حتى اليوم 645 بطاقة.

يذكر أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارًا بقصر حصص الخبز المدعم للمقيدين بمنظومة الدعم على محل الإقامة فقط، على أن يتوجه المواطنون من المغتربين بمحافظات غير محافظاتهم إلى أقرب مكتب تمويني لمحل الإقامة الحالي والتقدم بطلب لتعديل محافظة الصرف لبطاقته السارية مرفقًا به صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة.

ومن المقرر أن يقوم المكتب التمويني بإدخال الطلب المقدم على الحاسب الآلي الخاص بالنظام شاملًا البيانات الأساسية للبطاقة، وهي: "اسم صاحب البطاق التموينية السارية، الرقم القومي، رقم البطاقة الذكية، المحافظة الأصلية المقيد بها البطاقة، المحافظة التي يراد التحويل إليها"، على أن يتم تبويب هذه الطلبات بكشوف معتمدة من قبل رئيس المكتب التمويني وتحت مسؤوليته الشخصية.

فيما تجمع مديريات التموين الكشوف وترسلها يومياً إلى ديوان عام الوزارة "قطاع الرقابة والتوزيع"، فيما تلتزم الشركات المنفذة بنظامي صرف التموين والخبز بتعديل اسم المحافظة وتأهيل البطاقة على النظام الخاص بالصرف للمحافظة المطلوب التحويل إليها.

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