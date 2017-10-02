تكليف صالح عباس بتسيير أعمال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
تكليف صالح عباس بتسيير أعمال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
04:21 م الإثنين 02 أكتوبر 2017
كتب ــ محمود مصطفى:
أصدر الدكتور أحمد الطيب، الإثنين، قرارًا بتكليفَ الشيخ صالح عباس رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق والخدمات، بتسيير أعمال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بصفةٍ مؤقّتةٍ، لحين شغل الوظيفة على النحو الذي حدّده القانون، على أن يَعرضَ تقريرًا شهريًّا عن سَيْر العملية التعليمية، على شيخ الأزهر.
يذكر أن الدكتور محمد أبوزيد الأمير، كان يشغل منصب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وانتهت مدة ندبه رئيسًا للقطاع وكُلف "عباس" بتيسير الأعمال خلفًا له.
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