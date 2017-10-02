إیران وتركیا تعززان التعاون العسكري بينهما

طهران- (د ب أ):

أكد رئیس هیئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، اللواء محمد باقري، ونظیره التركي، خلوصي اكار، علی ضرورة تعزیز التعاون العسكری بین البلدین، معلنین رفضهما للاستفتاء الذي جرى في شمال العراق.

ونقلت وكالة الانباء الايرانية (إرنا) عن الجنرال خلوصي اكار، قوله اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي مشترك مع اللواء باقري، إن زیارته لایران تأتي تلبیة لدعوة من نظیره الایراني.

وفیما أشار اكار إلی العلاقات الودیة والتاریخیة بین تركیا وإیران، أكد أنه "نظرا إلى الظروف الحساسة التی تمر بها المنطقة، نعمل علی تعزیز التعاون الثنائي والتنسیق بین البلدین".

وتابع: "إلی جانب التعاون السیاسي والاقتصادي بین البلدین، فنحن نعمل علی توثیق التعاون العسكري فیما بیننا، ولاسیما في مجال مكافحة الارهاب وضمان أمن الحدود"، مؤكدا أن تركیا وإیران تواصلان جهودهما لتوطید التعاون العسكري المشترك، بحسب إرنا.

من جانبه، عبر اللواء باقري عن ارتیاحه للزیارة التی یقوم بها رئیس الاركان العامة التركي لایران، معربا عن أمله في أن تسهم الزيارة في تقریب وجهات نظر البلدین، وأن تضمن إرساء أسس الامن والاستقرار في إیران وتركیا.

وحول التهدیدات المشتركة والقضایا التي تواجهها إیران وتركیا، نقلت وكالة الانباء الايرانية عن باقري القول إن الاستفتاء في إقليم كردستان العراق، یعد أحد هذه القضایا، حیث یؤكد البلدان علی ضرورة الحفاظ علی وحدة العراق وسیادة أراضیه ویرفضان الاستفتاء.