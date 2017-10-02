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تقارير: السيدة المحتجزة لصلتها بحادث إطلاق النار في لاس فيجاس استرالية

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مصراوي Masrawy

تقارير: السيدة المحتجزة لصلتها بحادث إطلاق النار في لاس فيجاس استرالية

04:36 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

تقارير: السيدة المحتجزة لصلتها بحادث إطلاق النار في لاس فيجاس استرالية

سيدني- (د ب أ):
ذكرت وسائل إعلام استرالية اليوم، الاثنين، أن السيدة التي تم احتجازها لصلتها بحادث إطلاق النار في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، الذي أسفر عن مقتل 50 شخصا، استرالية الجنسية.

وقالت صحيفتان ذا استراليان وذا كورير ميل إنه يعتقد أن السيدة تحمل جواز سفر استرالي، وأنها صديقة ستيفن بادوك، 64 عاما، الذي قالت الشرطة إنه منفذ الهجوم.

وأفادت صحيفة ذا استراليان بأن السيدة، 62 عاما، كانت تقيم في منطقة جولد كوست في ولاية كوينز لاند الاسترالية حتى انتقلت للولايات المتحدة الأمريكية منذ عشرين عاما.

ومازالت إحدى شقيقاتها وتدعى ليزا ويرنير تعيش في استراليا، وقالت لصحيفة كورير ميل " لا أستطيع أن أعلق الآن، لا أستطيع أن أقول أي شيء ".
ولم تعلق بعد الاسترالية على هذه التقارير.

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مصراوي Masrawy

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