داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم لاس فيجاس الأمريكية
داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم لاس فيجاس الأمريكية
04:27 م الإثنين 02 أكتوبر 2017
القاهرة – (مصراوي):
أعلنت وكالة "أعماق" التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، مسؤولية التنظيم عن حادث إطلاق النار الذي وقع صباح اليوم في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.
وكانت الشرطة الأمريكية كشفت عن مُنفذ الحادث وهو من سكان المدينة ويدعى ستيفن بادوك ويبلغ من العمر 64 عاما، فيما قالت أنها تبحث عن امرأة كانت بصحبة مُنفذ الهجوم.
وتعرض ملهى ماندالاي باي كازينو صباح اليوم الاثنين، إلى إطلاق نار كثيف ما أثار الرعب في المدينة، وأسقط أكثر من 50 قتيلًا و400 جريحًا حتى الآن.
وحذرت شرطة لاس فيجاس عبر حسابها الرسمي على تويتر من "التوجه للمنطقة في الوقت الراهن"، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
شرطة لاس فيجاس : إصابة أكثر من 400 شخص في حادث إطلاق النار
-
بابا الفاتيكان عن حادث لاس فيجاس: "مأساة عبثية"
-
شرطة لاس فيجاس: مطلق النار ربما يكون قتل نفسه
-
قبل لاس فيجاس.. أكثر عمليات إطلاق النار الجماعي الدموية في أمريكا
إعلان
إعلان