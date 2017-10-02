داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم لاس فيجاس الأمريكية

القاهرة – (مصراوي):

أعلنت وكالة "أعماق" التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، مسؤولية التنظيم عن حادث إطلاق النار الذي وقع صباح اليوم في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.

وكانت الشرطة الأمريكية كشفت عن مُنفذ الحادث وهو من سكان المدينة ويدعى ستيفن بادوك ويبلغ من العمر 64 عاما، فيما قالت أنها تبحث عن امرأة كانت بصحبة مُنفذ الهجوم.

وتعرض ملهى ماندالاي باي كازينو صباح اليوم الاثنين، إلى إطلاق نار كثيف ما أثار الرعب في المدينة، وأسقط أكثر من 50 قتيلًا و400 جريحًا حتى الآن.

وحذرت شرطة لاس فيجاس عبر حسابها الرسمي على تويتر من "التوجه للمنطقة في الوقت الراهن"، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر.