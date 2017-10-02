أخبار عاجلة

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم لاس فيجاس الأمريكية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم لاس فيجاس الأمريكية

04:27 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم لاس فيجاس الأمريكية

القاهرة – (مصراوي):

أعلنت وكالة "أعماق" التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، مسؤولية التنظيم عن حادث إطلاق النار الذي وقع صباح اليوم في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.

 

وكانت الشرطة الأمريكية كشفت عن مُنفذ الحادث وهو من سكان المدينة ويدعى ستيفن بادوك ويبلغ من العمر 64 عاما، فيما قالت أنها تبحث عن امرأة كانت بصحبة مُنفذ الهجوم.

 

وتعرض ملهى ماندالاي باي كازينو صباح اليوم الاثنين، إلى إطلاق نار كثيف ما أثار الرعب في المدينة، وأسقط أكثر من 50 قتيلًا و400 جريحًا حتى الآن.

 

وحذرت شرطة لاس فيجاس عبر حسابها الرسمي على تويتر من "التوجه للمنطقة في الوقت الراهن"، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • شرطة لاس فيجاس : إصابة أكثر من 400 شخص في حادث إطلاق النار

    أخبار

  • بابا الفاتيكان عن حادث لاس فيجاس: "مأساة عبثية"

    أخبار

  • شرطة لاس فيجاس: مطلق النار ربما يكون قتل نفسه

    أخبار

  • قبل لاس فيجاس.. أكثر عمليات إطلاق النار الجماعي الدموية في أمريكا

    أخبار

إعلان

dba51b9e03.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"