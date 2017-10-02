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شرطة لاس فيجاس : إصابة أكثر من 400 شخص في حادث إطلاق النار

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مصراوي Masrawy

شرطة لاس فيجاس : إصابة أكثر من 400 شخص في حادث إطلاق النار

04:19 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

شرطة لاس فيجاس : إصابة أكثر من 400 شخص في حادث إطلاق النار

هجوم لاس فيجاس

واشنطن- (د ب أ):
أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم، الاثنين، نقل ما لايقل عن 406 مصابين للمستشفيات، عقب حادث إطلاق نار في لاس فيجاس أسفر عن مقتل 50 شخصا.

وكان رجل فتح النار على مشاركين في مهرجان موسيقي بمدينة لاس فيجاس الأمريكية مساء أمس الأحد (التوقيت المحلي). وأسفر الهجوم عن مقتل 50 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من مئتي آخرين.

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