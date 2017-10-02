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لورود التحريات.. حجز ضابط متهم بشراء سيارة مسروقة بالأميرية

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مصراوي Masrawy

لورود التحريات.. حجز ضابط متهم بشراء سيارة مسروقة بالأميرية

04:17 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

لورود التحريات.. حجز ضابط متهم بشراء سيارة مسروقة بالأميرية

كتب - محمود السعيد:

قررت نيابة الأميرية الجزئية، اليوم الإثنين، حجز ضابط شرطة 24 ساعة لحين ورود التحريات في واقعة اتهامه بشراء سيارة مسروقة بالأميرية.

وكانت الأجهزة الأمنية بأحد كمائن الأميرية استوقفت سيارة، وتبين أن سائقها ضابط شرطة، وبعد الكشف عنها تبين تحرير محضر سابق بسرقتها، وأقر الضابط بشرائها من تاجر بمبلغ 10 آلاف جنيه، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وإحالته للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.

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